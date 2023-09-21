Четверг, 21 Сентября 2023 12:25

АрмИнфо.В Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в форуме <Итоги демократии>, координируемом главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, перед началом работы форума состоялась беседа министра Мирзояна с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой глава МИД Армении подчеркнул необходимость международного вмешательства для прекращения агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха и зверских преступлений.

В ходе форума Арарат Мирзоян отметил, что, несмотря на ряд демократических достижений в Армении, нынешняя ситуация в регионе вынуждает его поднимать тему вызовов и угроз, с которыми сталкивается армянская демократия.

"Я уже второй раз выступаю с речью на этом важном мероприятии и второй раз вынужден говорить о ситуации в нашем регионе и очередной агрессии Азербайджана. В прошлом году, пока мы обсуждали вызовы и угрозы на нашем пути демократии, суверенная территория Республики Армения подверглась агрессии со стороны Азербайджана. К сожалению, агрессивное поведение Азербайджана продолжилось и в этом году, и на этот раз оно направлено против народа Нагорного Карабаха. В настоящее время 120 тыс. человек, включая женщин, детей и пожилых людей, сталкиваются с угрозой жизни, поскольку Азербайджан пытается провести этническую чистку и лишить народ Нагорного Карабаха права жить на своей родине безопасно, свободно и достойно", - отметил министр Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что, учитывая сложность ситуации, международное сообщество должно принять срочные и эффективные меры для предотвращения готовящегося преступления и обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

Подводя итоги, министр Арарат Мирзоян подчеркнул: "Если мы действительно хотим, чтобы демократия оправдала себя перед лицом авторитарного принуждения, демократический мир, наряду с восхвалением ее достижений, должен предпринять серьезные действия против существующих угроз и вызовов, в том числе путем своевременного решения вопроса о правах и безопасности народа Нагорного Карабаха, с целью предотвращения самого страшного из преступлений - геноцида, а также содействия справедливому и прочному миру на Южном Кавказе"