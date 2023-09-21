Четверг, 21 Сентября 2023 12:14

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с <организацией массовых беспорядков и участием в них, публичными призывами к совершению массовых беспорядков>, 20 сентября перед зданием правительства.

Отмечается, что участники митинга на площади Республики в Ереване 20 сентября примерно в 21?30, после прозвучавших среди них публичных призывов к совершению беспорядков, подошли к входу в здание правительства и, не подчинившись законному требованию полицейских по поддержанию общественного порядка, начали массовые беспорядки, угрожающие общественной безопасности.

В частности, группа граждан напала на ряды полицейских, охраняющих здание правительства, что сопровождалось насилием в отношении сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности, нанесением им ударов ногами и руками, а также бросанием камней и различных предметов в сторону здания правительства.

Несколько человек задержаны по подозрению в совершении массовых беспорядков. По данному факту инициировано уголовное производство по части 1 статьи 327 (<Участие в массовых беспорядках>) и пункту 1 части 3 статьи 328 (<Публичные призывы к совершению массовых беспорядков группой лиц по предварительному сговору>) УК Армении.

Ведется предварительное следствие. Изучаются видеозаписи, сделанные на месте инцидента. В целях задержания организаторов и участников массовых беспорядков принимаются меры по их идентификации и установлению личности, говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с агрессией Азербайджана против Арцаха, а также позицией властей РА, 19 и 20 сентября в Ереване, в частности у здания правительства, прошли акции с требованием смены власти и отставки главы кабмина, а также принятия мер по защите Арцаха и арцахцев.