Четверг, 21 Сентября 2023 12:12

АрмИнфо. В Евросоюзе обсуждались <варианты ответа> на неприемлемые <средства>, которые Азербайджан использовал в отношении Нагорного Карабаха. Об этом заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла.

<Президент Мишель выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией. Ситуация очень сложная, есть негативный резонанс на международном уровне, включая ЕС, где утром (20 сентября) состоялись дискуссии по различным вариантам ответа. Средства, использованные Баку, просто неприемлемы>, - сообщил источник.

Глава Евросовета также указал на важность участия международного сообщества в обеспечении безопасности этнических армян Нагорного Карабаха.

<Президент Мишель также заявил о важности сконцентрироваться сейчас на гуманитарной ситуации. Азербайджан должен обеспечить уважение и будущее этнических армян в Азербайджане. Роль международного сообщества необходима для обеспечения безопасности>, - сообщил европейский источник.

По его словам, глава Евросовета также призвал Алиева сыграть личную роль, подтвердив <полное уважение граждан, а также международного права>.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей,более 400 раненных, еще 7000 были эвакуированы. Тысячи считаются пропавшими без вести. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.