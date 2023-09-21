Четверг, 21 Сентября 2023 11:43

АрмИнфо.Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммадреза Аштиани заявил в среду, что Иран придает первостепенное значение уважению территориальной целостности стран региона, а также поддержанию международно признанных границ. Об этом иранский генерал заявил на встрече в Тегеране с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает агентство IRNA.

Он выразил удовлетворение сотрудничеством между Тегераном и Москвой по различным региональным вопросам и сказал, что военное и оборонное сотрудничество между двумя соседними странами, безусловно, поможет международному миру и безопасности.

Министр подчеркнул, что борьба с взаимными вызовами, в том числе с односторонним подходом США, является одной из основных стратегий Ирана и России.

Отметив, что уважение территориальной целостности стран региона и поддержание международно признанных границ являются одними из красных линий Ирана, Аштиани сказал, что рамки формата <3+3> будут способствовать мирному урегулированию проблем в Кавказском регионе.

Министр обороны России, со своей стороны, заявил, что конструктивное взаимодействие между Ираном и Россией обеспечит мир и стабильность в регионе, призвав к большему сотрудничеству и усилиям по созданию многосторонней системы.

Он сказал, что Россия активна в региональных вопросах, и сотрудничество такой великой страны, как Иран, будет способствовать установлению мира и безопасности в регионе.