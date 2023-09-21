Четверг, 21 Сентября 2023 11:30

АрмИнфо. Двухпартийная группа из более чем 40 американских законодателей присоединилась к руководству Армянской фракции Конгресса США и призвала администрацию Джо Байдена предпринять конкретные действия в Совете Безопасности ООН по <созданию мандата и миротворческой миссии> для защиты Арцаха (Нагорного Карабаха), 120 000 армян-христиан которого стали жертвами продолжающегося геноцида в Азербайджане. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

<Мы присоединяемся к нашим союзникам по Армянской группе Конгресса и призываем президента Байдена - в соответствии с нашими моральными и юридическими обязательствами Америки по Конвенции о геноциде - возглавить усилия в рамках Совета Безопасности ООН по созданию мандата для оказания помощи, управления и защите находящихся в опасности арцахских армян от геноцидального режима Алиева в Азербайджане>,- заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену и послу США в ООН Линде Томас-Гринфилд законодатели осудили геноцидальную блокаду Азербайджана и нападение на гражданское население Арцаха.

<Масштабное нападение азербайджанских сил на этой неделе стало самой вопиющей эскалацией их кампании геноцида против армян на сегодняшний день. Он был разработан, чтобы подчинить население, которое месяцами голодало от рук азербайджанского режима, поскольку президент Алиев неоднократно обещал мир и деэскалацию Соединенным Штатам и другим международным игрокам>, отмечается в письме.

При этом законодатели указали на конкретные действия, которые Организация Объединенных Наций может предпринять для защиты армянского населения Арцаха. <Организация Объединенных Наций должна действовать быстро, чтобы осуществить независимый мониторинг на местах в Нагорном Карабахе и обеспечить гарантированную защиту, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие невинных гражданских лиц и обеспечить безопасность армян в регионе. ООН также должна предоставить чрезвычайную гуманитарную помощь в координации с USAID и другими государственными структурами, а также работать над тем, чтобы Лачинский коридор оставался открытым для транспортировки гуманитарной помощи>, отметили они.

Законодатели также призвали администрацию Байдена обеспечить соблюдение ограничений 907-ой поправки об американской военной помощи и помощи в сфере безопасности Азербайджану и <ввести санкции против азербайджанских чиновников, чтобы подать сильный сигнал о том, что наша страна не потерпит политического насилия>.

<Мы твердо верим, что Соединенные Штаты и международное сообщество несут ответственность за действия и предотвращение второго Геноцида армян, который мы сейчас наблюдаем. Этот момент может стать последней возможностью спасти этих людей и предотвратить полномасштабную этническую чистку. Не трать его впустую>.

Письмо Конгресса поступило накануне заседания Совета Безопасности ООН 21 сентября, на котором планируется обсудить нападение Азербайджана на Арцах.

Ранее ANCA опубликовало общенациональное предупреждение о действиях, призывающее администрацию Байдена выдвинуть семь ключевых приоритетов на заседании Совета Безопасности ООН, многие из которых отражены в письме Конгресса.

Семь политических рекомендаций ANCA заключаются в следующем:

1) Определить устойчивый статус и самоопределение Арцаха.

2) Обеспечить мандат ООН для администрации Арцаха.

3) Обеспечить безопасность и безопасность населения Арцаха.

4) Призвать Азербайджан к ответственности за геноцид и военные преступления посредством санкций.

5) Доставить гуманитарная помощь, помощь в целях развития и реконструкции

6) Обеспечить безопасное возвращение перемещенных арцахских армян.

7) Обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд в Армению и из Армении.