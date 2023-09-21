Четверг, 21 Сентября 2023 11:24

АрмИнфо.В Евлахе стартовали переговоры делегаций Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Согласно сообщению СМИ АР, карабахскую делегацию возглавляет депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Мелкумян, азербайджанскую - депутат парламента Азербайджана Рамин Мамедов, которого президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил ответственным за связь с армянами Нагорного Карабаха.

Основным вопросом повести встречи является реинтеграция армян Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.