Четверг, 21 Сентября 2023 11:19

АрмИнфо.Полиция Степанакерта перешла на усиленную службу. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Согласно источнику, перевод на усиленную службу осуществлен в целях обеспечения безопасности населения. Учитывая ситуацию, сотрудники полиции МВД проводят усиленную службу на центральных и периферийных улицах города Степанакерта в целях обеспечения безопасности населения.

"Призываем вас не поддаваться на панические настроения, и проявлять бдительность", - говорится в сообщении МВД Нагорного Карабаха.