Четверг, 21 Сентября 2023 10:55

АрмИнфо.Карабахская делегация прибыла в город Евлах, где пройдут переговоры с азербайджанской стороной.

Делегация Арцаха прибыла в сопровождении российских миротврцев. Накануне власти Арцаха приняли предложение миротворцев о прекращении огня, согласившись на встречу в Евлахе 21 сентября.

Напомним, ВС Азербайджана с 19 сентября с применением тяжелой артиллерии и БПЛА обстреливали Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха, в результате чего имеются около 200 погибших и свыше 400 раненых.