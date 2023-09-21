Четверг, 21 Сентября 2023 10:52

АрмИнфо.Соединенные Штаты рассчитывают на скорое окончательное прекращение огня в Нагорном Карабахе, а также продолжат поддерживать контакты со сторонами конфликта. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Поступили сообщения о том, что военные операции были или скоро будут приостановлены. Если данный план осуществится, то, безусловно, это станет положительным моментом», - сказал он, добавив, что США продолжат активно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, а также со своими партнерами. Кирби заверил, что США также внимательно следят за развитием гуманитарной ситуации в регионе и всегда выступали за мирное урегулирование конфликта. Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха.

В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей,более 400 раненных, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.