Четверг, 21 Сентября 2023 10:51

АрмИнфо.Глава МИД Франции Катрин Колонна выступая на полях Совбеза ООН заявила, что Париж обеспокоен лживой риторикой, цель которой - втянуть Армению в трагические события в Нагорном Карабахе.

«Мы продолжим внимательно следить за попытками использовать эти события в Нагорном Карабахе, как предлог для того, чтобы поставить под вопрос территориальную целостность Армении», - заявила министр, напомнив, что ранее Франция осудила наступательные боевые действия Азербайджана против Нагорного Карабаха.

«Особенно беспокоят жертвы среди гражданского населения, добавила она. Прекращение огня, очевидно, не установилось, и Франция продолжит следить за ситуацией. Франция всегда поддерживала и поддерживает решения путем переговоров, которые гарантировали бы армянскому населению Нагорного Карабаха право на жизнь в мире, с уважением к их истории и культуре. Эти гарантии не могут быть установлены путем диктата. Повторю то, что я заявила вчера: мы считаем Азербайджан ответственным за судьбу населения Карабаха.

Данные, которые поступают к нам, заставляют предположить риск исхода населения, что нас тоже крайне беспокоит», - заявила министр. По ее словам, по всем этим причинам Франция выступила с инициативой провести безотлагательное обсуждение ситуации по Нагорному Карабаху в Совбезе ООН: «Важно, чтобы совет высказался сообща и четко по этому вопросу».