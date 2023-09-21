Четверг, 21 Сентября 2023 10:50

АрмИнфо.ООН надеется, что прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе будет устойчивым и приведет к долгосрочному мирному урегулированию. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы очень надеемся, что прекращение огня останется в силе и приведет к более долгосрочному решению [по урегулированию конфликта]», - сказал он. А министр по делам Европы Соединенного Королевства Лео Докерти назвал позитивной новостью прекращение огня в Нагорном Карабахе, указав на необходимость его необходимо соблюдать.

«Великобритания продолжает призывать все стороны воздерживаться от эскалации действий, участвовать в конструктивных переговорах для обеспечения прочного мира и облегчить гуманитарный доступ в регион»,-написал он в своем микроблоге в Твиттер. Меж тем, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию и Азербайджан обеспечить безопасность людей в Нагорном Карабахе. «Азербайджан и Россия, в частности, должны обеспечить безопасность людей в их собственных домах», - заявила Бербок в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

Решение, по ее словам, «может быть только дипломатическим», именно к этому активно стремятся Евросоюз и правительство ФРГ, в том числе на полях ГА ООН. «Мирное решение этого конфликта будет только в том случае, если военные действия прошлого и нынешнего будут немедленно прекращены», - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни предложил властям Азербайджана и Армении посредничество Рима для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, он предложил главам внешнеполитических ведомств двух государств встречу в итальянской столице.

«Я вчера встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и предложил им итальянское посредничество, в частности, встречу в Риме», - сказал он журналистам на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению министра, вопрос между двумя странами может быть урегулирован по модели, которая действует в северо-восточной итальянской автономной области Трентино - Альто-Адидже (Южный Тироль). По утверждению главы МИД Италии, оба министра выразили заинтересованность и готовность встретиться в Риме. «Сегодня мы направим документ правительствам Азербайджана и Армении», где будет проиллюстрировано предложение Италии», - добавил Таяни. В свою очередь Представитель МИД ИРИ Насер Канаани приветствовал достижение договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России.

При этом он призвал обе стороны сосредоточиться на разрешении разногласий на основе «диалога и мирных механизмов» в рамках «территориальной целостности Азербайджана». По его словам, война не приносит никаких результатов, кроме разрушения и распространения ненависти, и ставит под угрозу стабильность и безопасность региона. Приветствуя соглашение, дипломат заявил, что больше нет причин для продолжения боевых действий в регионе, и выразил надежду, что в регионе больше не будет войн. «Исламская Республика требует полного уважения территориальной целостности в рамках признанных международных границ стран региона и придерживается мнения, что права и безопасность жителей Карабаха должны обеспечиваться в тех же рамках», - заявил Канаани.

Он выразил готовность Тегерана внести свой вклад в соответствующие устойчивые мирные процессы и заявил, что вмешательство третьих сторон в регионе только усложнит существующие проблемы и поставит под угрозу действующие соглашения. Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей,более 400 раненных, еще 7000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.