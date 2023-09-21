Четверг, 21 Сентября 2023 10:48

АрмИнфо. В Арцахе тысячи пропавших без вести. Из-за отсутствия связи найти их или выяснить, являются ли они жертвами или нет, особенно сложно.

Об этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян. По его словам, ногие члены семьи не могут найти друг друга: родители детей или дети родителей, сестра брата и так далее. «Целые жилые кварталы отрезаны друг от друга, судьбы людей неизвестны. Помимо всего этого, отсутствие продуктов питания, связи, электричества, газа, лекарств увеличивает страдания людей»,- написал Арман Татоян. Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха.

В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей,более 400 раненных, еще 7000 были эвакуированы. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.