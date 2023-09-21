Четверг, 21 Сентября 2023 01:04

АрмИнфо. 20 сентября около 22:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Сотка. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

К 12.00 стрельба со стороны врага закончилась.