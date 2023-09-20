Среда, 20 Сентября 2023 21:48

АрмИнфо. Ночью состоялось совещание с участием порядка 30 политических сил Армении. Об этом 20 сентября журналистам заявил представитель Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

Он отметил, что на совещании развернулись активные обсуждения по дорожной карте о путях выхода из сложившейся ситуации. Как минимум, по двум вопросам было полное единство взглядов. Планируется, в частности создание единого органа в лице Комитета или Национального совета, который будет координировать всю работу, направленную на смену власти в стране.

Сагателян пообещал рассказать подробности о встрече в ходе митинга, который начнется уже через несколько минут.