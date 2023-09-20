Среда, 20 Сентября 2023 21:44

АрмИнфо.В Кремле исходят из того, что происходящее в Нагорном Карабахе - это внутреннее дело Азербайджана. Об этом "Первому каналу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, Карабах - это внутреннее дело Азербайджана, - сказал он.

- Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении". Он также сказал, что пока нет оснований говорить об этнических чистках в Карабахе.

"И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность, - сказал Песков. - Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты, и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так оно и есть". В Кремле, отметил Песков, внимательно наблюдают за ситуацией. "Мы убеждены, что все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены", - сказал он.