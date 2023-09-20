Среда, 20 Сентября 2023 21:38

АрмИнфо. Действия оппозиции по смене власти в Армении будет координировать Национальный комитет. Об этом 20 сентября на митинге заявил представитель Верховного органа партии АРФД Ишхан Сагателян.

По его словам, представители 30 оппозиционных политических сил разработали программу действий, конечной целью которых должно стать отстранение от власти нынешнего правительства зла. Данная программа будет предоставлена создаваемому Национальному комитету, который, в свою очередь, за очень короткий период времени представит программу шагов и действий. В свою очередь, парламентская оппозиция, используя свои полномочия в Национальном Собрании РА, начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА Никола Пашиняна. <Пока еще ничего не поздно, но если мы будем пассивны, придется распрощаться и с Сюником>, - подчеркнул оппозиционер.