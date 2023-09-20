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АрмИнфо. Действия оппозиции по смене власти в Армении будет координировать Национальный комитет. Об этом 20 сентября на митинге заявил представитель Верховного органа партии АРФД Ишхан Сагателян.
По его словам, представители 30 оппозиционных политических сил разработали программу действий, конечной целью которых должно стать отстранение от власти нынешнего правительства зла. Данная программа будет предоставлена создаваемому Национальному комитету, который, в свою очередь, за очень короткий период времени представит программу шагов и действий. В свою очередь, парламентская оппозиция, используя свои полномочия в Национальном Собрании РА, начнет процесс импичмента в отношении премьер-министра РА Никола Пашиняна. <Пока еще ничего не поздно, но если мы будем пассивны, придется распрощаться и с Сюником>, - подчеркнул оппозиционер.
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|Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
|Началась сдача вооружения Армии обороны Нагорного Карабаха - РМК
|Бельгия осудила агрессию Баку простив Арцаха
|Никакого соглашения с Азербайджаном о гарантиях безопасности или амнистии не достигнуто - Бабаян
|Судебное заседание по делу Армена Ашотяна перенесли на 27 сентября
|Венгрия не дала согласие для утверждения заявления от имени всех стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе
|Национальный академический театр оперы и балета переносит все сентябрьские представления
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|Директор Колледжа культуры и искусства им. Ш. Азнавура: Для меня, как и для любого армянина Арцах - это Армения
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|В Армении не стихают акции с требованиями об отставке главы правительства
|Президент Ирана: Авторитетное присутствие ВС Ирана предотвратит любые изменения геополитики региона и изменения границ
|Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили военно-политическую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Путин предложил обсудить сотрудничество с ближайшими соседями России на заседании Совбеза
|При посредничестве российских миротворцев с азербайджанской стороной ведутся переговоры о въезде и выезде граждан из Арцаха
|Захарова переложила ответственность за происходящее сегодня в Арцахе на Париж
|Президент РА: пришло время действовать, а не безразлично молчать
|Студенты ряда ереванских ВУЗов объявили забастовку
|Тойво Клаар в Ереване
|Андранник Теванян - на свободе
|Иранский чиновник: Никакого коридора не будет, а в случае необходимости река Аракс окраситься кровью агрессоров
|Лидер партии <Страна для жизни>: уход Никола Пашиняна и его команды не имеет альтернативы
|Европейский дипломат: Россия виновата в блицкриге Азербайджана против армян Нагорного Карабаха
|Армения откроет Гуманитарную станцию в селе Корнидзор Сюникской области
|Левон Кочарян госпитализирован
|Мирзоян на встрече с Рау подчеркнул недопустимость политики Баку по подверганию народа Нагорного Карабаха этнической чистке
|Глава МИД Армении призвал Совбез ООН ввести миротворцев всемирной организации в Нагорный Карабах для обеспечения прав арцахцев
|Еврокомиссия направит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха
|Глава МИД Армении напомнил Совбезу ООН о его неадекватной реакции на агрессию Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: в регионе Нагорного Карабаха возникла новая реальность
|Омбудсмен призвала правоохранителей следовать букве закона во время задержания участников акций неповиновения
|Оппозиционный блок <Мать Армения> заметно укрепил свои позиции на выборах в Совет старейшин Еревана
|Полиция РА: На данный момент в Ереване нет закрытых дорог
|Самвел Мартиросян: Обнаружена серьезная хакерская атака на госструктуры и аэропорт
|Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Боррель и Хакан обсудили ситуацию вокруг Арцаха
|Ишхан Саателян правоохранителям: Защищая Никола Пашиняна, вы расшатываете наши границы
|Никол Пашинян разъяснил позицию Еревана относительно возможного переезда жителей Нагорного Карабаха в РА
|Азербайджанцы демонтировали символ освобождения Шуши - танк Т-72
|Экс-премьер: акции гражданского неповиновения продолжатся, запланировано проведение мощного митинга
|Пашинян заявил о "реальном шансе" для жителей Нагорного Карабаха
|Турция и Азербайджана с трибуны ООН в унисон оправдали агрессию против народа Арцаха
|Студсовет Ереванской государственной консерватории объявил забастовку
|Эпоха мира в действии: Азербайджанцы в Телеграмме распространяют фотографии армян, грозясь изнасиловать и убить их
|Подвергнут приводу лидер партии "Мать Армения"
|Боб Менендес представил законопроект о поддержке армян против Азербайджана
|Президент Tуркменистана встретился со специальным представителем президента США по климату
|Главы МИД Армении и Германии подчеркнули императив предотвращения преступлений в Нагорном Карабахе после последней вражеской агрессии
|Секретарь СБ Армении: Ереван использует площадку ООН для изменения ситуации в Нагорном Карабахе
|Постпред Армении в ОБСЕ: Немедленное вмешательство международного сообщества и внедрение международных механизмов для обеспечения прав народа Арцаха императив
|Постоянные члены Совбеза ООН призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность армян Нагорного Карабаха
|Помощник Генсека ООН назвал единственный устойчивый курс на будущее по вопросу Арцаха
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