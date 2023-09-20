Среда, 20 Сентября 2023 21:36

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Телеграм-канале, что погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе.

<Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе>, - написала Захарова.

До этого Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами был обстрелян в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что все находившиеся в транспортном средстве военные погибли.

Ранее сегодня оборонное ведомство информировало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.