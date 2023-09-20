Среда, 20 Сентября 2023 21:27

АрмИнфо. На виду независимой Армении с ее вооруженными силами происходит резня соотечественников в Арцахе. Об этом 20 сентября на митинге заявил первый премьер-министр постсоветской Армении, и экс-министр обороны РА Вазген Манукян.

Он напомнил, что в 1993 году, будучи министром обороны, принимал на площади парад победившей армии. <Однако сегодня ситуация кардинально изменилась, и кто мог тогда поверить в это. Не следует забывать и о заявлениях президента Турции Эрдогана, который указал на наличие договоренностей с премьер-министром РА Николом Пашиняном относительно Сюника, анклавов>, - заявил Манукян, добавив, что если стороны договариваются, это означает взаимные обязательства. <А мы что-нибудь получили от Турции или Азербайджана? По всей видимости, что-то получил Никол. Самое удивительное заключается в том, что коррумпированный журналист, поднявший флаг борьбы с коррупцией, стал руководителем Армении>, - заявил экс-премьер, добавив, что если бы не было Никола Пашиняна, не было бы и договоренностей.

Оппозиционер подверг критике и позицию России, которая, по словам Манукяна, вступила в союз с Турцией, и отдала на откуп некоторые интересы. Объяснения же российского МИД о том, что Ереван сам признал территориальную целостность Азербайджана, являются всего поводом для оправданий.

Манукян проинформировал собравшихся на площади, что антиправительственные политические силы ведут консультации вокруг создания Комитета национального движения по примеру комитета Карабах начала 90-х. Завтра Манукян пообещал обнородавать список членов Комитета, который будет работать независимо от политических взглядов его членов.