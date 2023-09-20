Среда, 20 Сентября 2023 18:40

АрмИнфо.В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>. Так, в своем микроблоге в Твиттер прокомментировал последнюю агрессию Азербайджана в отношении Арцаха и достигнутое перемирие заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

<Внимательно следим за ситуацией в Азербайджане. За объявленным прекращением огня должен последовать диалог, чтобы найти решение без применения насилия и избежать дальнейшей деградации гуманитарной ситуации. НАТО призывает стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения>, - написал он.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению.