|Wizz Air была вынуждена отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>
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|Путин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения
|Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»
|Реализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФ
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|Омбудсмен Армении призывает международных акторов принять немедленные меры для прекращения массовых преступлений в Арцахе
|Арцах пал: При посредничестве командования РМК была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября
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АрмИнфо.В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы Тигран Мец и Амиряна, ведущие к зданию правительства РА.
Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче Арцаха. Митингующие скандируют антиправительственные лозунги, обвиняя власти в пораженческой политике, в результате которой Арцах фактически пал. Автомобильное движение в этой части площади оказалось частично парализованным. Все здание правительства оцеплено усиленными нарядами полиции.
По словам одной из участниц акции, если власти Армении ничего не делают ради Арцаха, пусть хотя бы прикусят свои языки, чтобы
ситуация не стала еще куда более катастрофической. < Любому здравомыслящему понятно, из-за кого все это произошло>, - сказала студентка.
Напомним, что ранее сегодня лидер блока <Мать Армения> Андраник Теванян анонсировал проведение на площади крупного митинга.
|Wizz Air была вынуждена отменить или перенести на другое время рейсы в Ереван и Баку в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|В НАТО с цинизмом заявили, что внимательно следят за ситуацией в <Азербайджане>
|Евродепутат: настало время ввести санкции против азербайджанских руководителей
|В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы, ведущие к зданию правительства РА
|Азербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с целью одурачивания мирового сообщества - аналитик
|Генсек Франкофонии осудил операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Дуня Миятович вновь выразила готовность поехать в Арцах для содействия в обеспечении прав арцахцев
|Лариса Алавердян: На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политику
|Задержаны пятеро участников вчерашних акций протеста у здания правительства, двое из них - из Арцаха: СК РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Иран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне карабахского конфликта
|Иран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией - замминистра юстиции ИРИ
|В арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер умело использовал - политолог
|Депутат Бундестага призвал власти Германии ввести санкции против Азербайджана
|Через несколько дней Арцаха больше не будет - политолог
|Петер Стано: ЕС внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
|Слуцкий: Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики Пашиняна пока не стоит
|Путин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения
|Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»
|Реализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФ
|Самый важный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалoсь миротворцами РФ - Пашинян
|В Кремле прокомментировали последние процессы вокруг Арцаха
|Артак Бегларян предупредил о рисках массовых убийств в Арцахе
|СК Армении возбудил уголовные дела по признакам геноцида в отношении населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана
|Роберт Кочарян назвал дешевой подделкой распространенную в ряде телеграм-каналов запись его разговора с президентом РФ
|Сати Спивакова: То, что происходит в Арцахе - кошмар наяву
|Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей
|Айк Ханумян: Самвел Бабаян готов принять власть в Арцахе и повести переговоры с Азербайджаном
|Жители Степанакерта направились к месту дислокации РМК: российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей из наиболее опасных районов
|Действующий председатель ОБСЕ вновь призвал прекратить кровопролитие в Арцахе
|В результате столкновений у здания правительства в Ереване 36 пострадавших
|Омбудсмен Армении призывает международных акторов принять немедленные меры для прекращения массовых преступлений в Арцахе
|Арцах пал: При посредничестве командования РМК была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября
|Настоятель храма в Арцахе получил ранение при агрессии ВС Азербайджана
|Томас де Ваал: это ужасный день для западной дипломатии, для миротворцев и, в первую очередь, для народа Карабаха
|Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
|Ашхабад готов принять у себя форум ООН по продовольственной безопасности
|Институт Лемкина: армяне столкнулись с проблемой геноцида со стороны Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ, коллегам из Ирана и Италии об агрессии Азербайджана против Арцаха
|Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией в Нагорном Карабахе в результате военной интервенции Азербайджана
|Президент Арцаха назвал неадекватной реакцию международного сообщества на азербайджанскую агрессию
|Геноцидная армия Алиева несет куда большие потери, чем Армия обороны Арцаха - Артак Бегларян
|Оппозиционер призвал народ Армении к общенациональной забастовке и анонсировал проведение большого митинга
|Итальянские сенаторы осудили агрессию Азербайджана против Арцаха
|Армения проинформировала Международный суд ООН о последствиях широкомасштабной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении призывает госорганы не применять несоразмерную силу против митингующих
|Минздрав Арцаха: состояние здоровья троих детей, получивших ранение в результате вражеской агрессии, тяжелое
|Лидеры и представители ряда государств, в том числе Франции, Германии, Аргентины призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Арцахе
|Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом остановить Азербайджан
|СК Армении возбудил ряд дел за публичные призывы к насилию в соцсети: Сообщается о порче имущества правительственного здания
|В Арцахе растет количество погибших и раненых в результате вражеской агрессии
|Иран выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
|В МИД России призвали остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе
|Блинкен призвал Алиева прекратить агрессию против Арцаха
|Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе
|АО НКР: Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью
|Маски сброшены, все акторы карабахской трагедии показали истинное лицо - Левон Арзанов
|«Если есть желание защитить - защищают, а если не хотят - могут найти тысячу причин», - глава Совбеза Армении
|В результате столкновений у здания правительства Армении пострадали 34 человека
|Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погиб мэр г.Мартуни
|Читать больше
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