Среда, 20 Сентября 2023 18:39

АрмИнфо.В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы Тигран Мец и Амиряна, ведущие к зданию правительства РА.

Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче Арцаха. Митингующие скандируют антиправительственные лозунги, обвиняя власти в пораженческой политике, в результате которой Арцах фактически пал. Автомобильное движение в этой части площади оказалось частично парализованным. Все здание правительства оцеплено усиленными нарядами полиции.

По словам одной из участниц акции, если власти Армении ничего не делают ради Арцаха, пусть хотя бы прикусят свои языки, чтобы

ситуация не стала еще куда более катастрофической. < Любому здравомыслящему понятно, из-за кого все это произошло>, - сказала студентка.

Напомним, что ранее сегодня лидер блока <Мать Армения> Андраник Теванян анонсировал проведение на площади крупного митинга.