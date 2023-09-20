Среда, 20 Сентября 2023 18:38

АрмИнфо. Азербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с тем, чтобы дезориентировать и одурачить мировое сообщество и оправдать военную агрессию против непризнанной Республики Арцах и дальнейшие действия по осуществлению в регионе этнической чистки. Этот подлог официальный Баку приготовил в преддверии экстренного заседания Совета Безопасности ООН, бескомпромиссно настаивая на включении в Соглашение о прекращении огня пункт о <выводе вооруженных сил Республики Армения из Арцаха>.

Как считает эксперт по военно-политическим вопросам, политолог Армине Маргарян, этим лживым нарративом официальный Баку будет прикрываться как фиговым листком во избежание обвинений в свой адрес как стороны агрессора. Этот, не соответствующий фактам пункт, если он будет подписан, позволит Баку легитимизировать военные действия и найти оправдание проведению этнической чистки в Арцахе под предлогом <локальных антитеррористических мероприятий>. Более того, как считает Маргарян, пункт о <выводе вооруженных сил> позволит Алиеву избежать какого бы то ни было санкционного давления и лишит международных акторов, осудивших Азербайджан за военные действия, а также саму Республику Армения, каких-либо убедительных аргументов, в том числе закроет вопрос о необходимости посылки в регион любой другой миротворческой миссии.

Отметим, тем не менее, что Азербайджан пока не планирует переговоров с делегацией Армении на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. Об этом заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов.

Напомним, что экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе состоится завтра 21 сентября во второй половине дня. "Армения отправила письмо в Совет Безопасности ООН и параллельно с Францией запросила проведение экстренного совещания по вопросу широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха. Четкое осуждение и соответствующие действия крайне необходимы", - сообщила накануне пресс- секретарь МИД РА Ани Бадалян в X.