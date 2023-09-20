Среда, 20 Сентября 2023 17:12

АрмИнфо. <Я осуждаю возобновление военной эскалации вокруг Карабахского региона и ее воздействии на гражданское население, особенно на наиболее уязвимые слои>. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

<В последние годы, как отмечено в моем Меморандуме от 2021 года, местное население страдает от гуманитарных и правозащитных последствий вооруженных действий в регионе. В частности, с декабря прошлого года они живут в изоляции, испытывая острую нехватку основных товаров и услуг. Я глубоко обеспокоена тем, что их безопасность снова находится под угрозой, а их права нарушаются, что усугубляет их страдания.

Отмечу, что было объявлено о прекращении огня. Крайне важно, чтобы вооруженные действия в регионе прекратились, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения. Крайне важно гарантировать регулярный и беспрепятственный доступ для тех, кто оказывает гуманитарную помощь, и тех, кто обеспечивает защиту прав человека пострадавшего местного населения.

Необходимо срочно восстановить путь к примирению и диалог, основанный на полном уважении прав пострадавшего населения, чтобы обеспечить прочный мир для всех людей.

Я подтверждаю свою приверженность и готовность взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками и поехать в регион, чтобы помочь в преодолении существующих проблем с правами человека>, - говорится в заявлении Миятович, опубликованное на сайте Организации.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР.