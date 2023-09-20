Среда, 20 Сентября 2023 16:56

АрмИнфо.В Следственном комитет продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с организацией и участием в массовых беспорядках перед зданием правительства РА 19 сентября, публичных призывов к массовым беспорядкам.

Как сообщает СК, в ходе массовых беспорядков 16 полицейских и 26 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, большинство из них были доставлены в медицинские центры для оказания медицинской помощи. Окна и двери правительственного здания были повреждены. В отношении пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Двое человек, 29-летние и 16-летние бывшие жители Арцаха, задержаны по обоснованному подозрению в участии в массовых беспорядках. У одного из них при досмотре была обнаружена желто-зеленая масса, похожая на коноплю, и была назначена экспертиза для выяснения ее типа.

По предварительным данным, задержанный несовершеннолетний гражданин, судя по всему, принимал участие в акциях, активно забрасывая полицейских камнями и другими предметами. Еще трое участников были задержаны по подозрению в ношении холодного оружия.

В ходе предварительного следствия было осмотрено место происшествия, в результате чего было конфисковано более 50 камней, бутылок, железяк, частей полицейской формы и средств защиты и т.д.

Было получено и рассмотрено более двух десятков видеороликов. В результате, уже зафиксированы и индивидуализированы акты насилия, совершенные более чем десятком человек, участвовавших в массовых беспорядках. Следственным органам было дано задание выяснить личности последних, найти их, задержать и передать органу, осуществляющему производство.

Также принимаются меры по выявлению и задержанию организаторов массовых беспорядков и других участников.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

В связи с агрессией Азербайджана против Арцаха накануне в Ереване, в частности у здания правительства, прошли акции с требованием смены власти и отставки главы кабмина , а также принятия мер по защите Арцаха и арцахцев. Во время акции ситуация накалилась, полиция применила спецсредства.-