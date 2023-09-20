Среда, 20 Сентября 2023 16:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 179, 181, 183, 185 на улице Башинджагяна, 82, 84, 86 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 39 на улице Бабаджаняна; частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 1, 9, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратяна, жилые дома 2а, 2/7 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 4-ая улица Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакана, жилой дом 32/8 на пр. Комитаса, жилой дом 49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 2А-2/7 на пр. Азатутяна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, частные дома 1-69 на улице Агароняна, частные дома 91-163 на улице Ареставорнери, жилые дома 22, 28 на улице Ер. Кочара, частные дома 18, 47 на улице Заваряна, частные дома 3 16 на улице Грохнери, жилые дома 39, 43 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сари Тага 13-28, жилые дома 2, 4 на улице Амиряна, жилой дом 12 и частные дома 6-45, 45-55 на улице Бюзанда, частные дома 18-45 на улице Кохбаци, жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, жилой дом 20 на пр. Маштоца, адреса: ул. Хоренаци 22/2, 1-ый тупик Хоренаци 24/2, 8/25, 4/2 на улице Гр. Лусаворича;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Нарек;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Птгни;

11։00-13։00 частично песчаные карьеры Джрабера;

в Гегаркуникской области:

10։00-10:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 община Цовагюх полностью, телецентр Семеновка, станция оператора ‘’Виваселл-МТС”; ООО “Гехецкуи Анаит”, “Арцап Хндкацорен”, “Арцап Шин”, “ММэндР”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа концерн”, П/К “Алик”, ООО ‘Бетом Узел”, ‘Артем Петросян”, “Вараздат Худабашян”, “Паргев Шахбазян”, “Давид Джаникян”, “Аркадий ев Арман”, “Галилиа”; от Цовагюха до Аревика, зоны отдыха “Ван”, “Норалусин”, насосная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-13:30 населенный пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-15:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։15-16:15 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-12։00 село Овк;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Аревацаг;

11:00-17:00 села Лернапат, Алавар, Дарпас;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 на улице Мазманяна, 76, 78, 80 на улице Оганова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 18 на улице Ширака, жилой дом 1 на 2-ом переулке ул. Ширака, жилые дома 62/1, 62/2 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 Кассационный суд односторонне, Республиканская прокуратура односторонне, жилые дома 8, 10 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-41Б, 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5-5/153, 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилые дома 1А, 1Б, 1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 15-17 на улице Н. Наряна, жилые дома 5/7-7 на улице Паруйра Севака, жилые дома 30, 30А на улице Улнеци, частные дома 2-39 на 39-ой улице Арабкира, 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, жилой дом 42/2 на улице Айрика Мурадяна;

в Армавирской области:

10:00-14:00 село Даларик;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 частично село Ошакан и село Воскеваз;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Авшар, Айгаван;

10։30-12։30 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Ринд;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Агети, Цатер;

11:00-15:00 села Привольное, Сарчапет;

11:00-17:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц.