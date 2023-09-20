Среда, 20 Сентября 2023 16:37

АрмИнфо.Иран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта <В целях защиты безопасности пассажиров все рейсы между Ираном и двумя странами Арменией и Азербайджаном отменены до дальнейшего уведомления>, - заявил глава Организации гражданской авиации, передают иранские СМИ.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР.