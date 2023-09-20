Среда, 20 Сентября 2023 16:36

АрмИнфо. В арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер-министр РА Никол Пашинян умело использовал при осуществлении своих планов. Об этом говорится в статье соучредителя группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисяна.

<Когда целый народ отдается прихоти одного человека, жертвуя самым дорогим, что у него есть, можно и нужно называть вещи своими именами. В арцахской трагедии главную роль сыграла управляемая масса, которой Никол умело пользовался при осуществлении своих планов. Та же толпа с гиеновым энтузиазмом приветствовала, когда Никол выл "Арцах - это Армения и точка", и теперь с таким же энтузиазмом считает, что подвергшийся геноциду Арцах - это не наше дело", написал политолог.

Он заметил, что ровно год назад Пашинян заявил, что Арцах является частью Азербайджана, и в ответ снова получил поддержку и <энтузиазм гиен>. <У нас был год, чтобы дать нашему народу понять, что часы трагедии уже на исходе. Но мы не смогли. На этапе обстрелов мирного Арцаха два дня подряд у нас не было реальных союзников, а в лексиконе гиен это называется <защита суверенитета>>, - подчеркнул Ованнисян.

Эксперт отметил, что в последние две недели премьер особенно ярко ведёт антироссийскую кампанию. <Вопрос не в том, что русские святы, они вообще не святы, вопрос в том, что та кампания была искусственной, и служила определенной цели. И это в условиях скопления войск противника. Но на их языке это опять-таки называется <суверенитет>, - говорится в статье.

Автор задается вопросом, было ли совпадением звонок Пашиняна Эрдогану и предложение последнего организовать четырехстороннюю встречу по теме Арцаха, когда он уже знал, что решено начать новую войну, в результате которой Арцах в День независимости Армении был передан Азербайджану.

<Вчера, когда все нормальные люди, женщины, дети собрались на площади, чтобы выразить обеспокоенность складывающейся ситуацией, якобы образованный слой общества сказал, что в их лице Армения имеет пятую колонну, которая угрожает нашему суверенитету. А что означает суверенитет для них? Это Никол и его правительство. Они важнее, чем колыбель ребенка, не говоря уже о государстве, Родине, Арцахе и детях Арцаха>, - подчеркнул политолог.

Исходя из этого, продолжил он, следующей серией этого самого суверенитета станут 8 анклавов, за которыми скоро придет президент Азербайджана Ильхам Алиев. <Эрдоган уже вчера сделал заявление о том, что мол, вы должны дать то, что обещали. И эта масса снова поприветствуют с энтузиазмом гиены, потому что им скажут, что мы таким образом обеспечиваем свой суверенитет. Когда те, кто с энтузиазмом встречает каждое его слово и распространяет его, поймут, к чему все это приведет, может быть уже слишком поздно>, - констатировал эксперт.