Среда, 20 Сентября 2023 16:24

АрмИнфо. ЕС должен действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить этнические чистки в Нагорном Карабахе и нападение на территорию Армении. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот.

<Это единственный язык, который понимают автократы, подобные Алиеву>,- сказал он.

<ЕС необходимо как можно скорее ввести режим политических и экономических санкций, чтобы вернуть Баку за стол переговоров. Это единственный язык, который понимают автократы, подобные Алиеву>, - написал он.

<Я приветствую прекращение огня, но оно не должно использоваться для перемещения гражданского населения в Нагорном Карабахе. Мы должны значительно усилить гражданскую миссию ЕС в Армении для дальнейшего мониторинга всей армяно-азербайджанской границы и линии соприкосновения с целью стабилизации ситуации и выявления возможных атак Азербайджана на территорию Армении.

Мы должны поддержать молодую, но хрупкую демократию в Армении и приблизить ее к ЕС. Этническая чистка Нагорного Карабаха может способствовать падению армянской демократии. Либерализация визового режима стала бы первым важным шагом на пути к сближению>, - заявил Рот.

При этом в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Рот призвал власти ФРГ направить сигнал руководству Азербайджана о необходимости прекращения военной операции в Нагорном Карабахе.

<Мы должны направить ясный сигнал Баку о том, что мы просто так не приемлем эту хладнокровную агрессию>, - отметил Рот. <Само собой разумеется, сюда, в случае, если страна, с которой ведут торговлю, прибегает к военной силе, относится и пересмотр экономических отношений>, - предупредил он. По словам депутата, невозможно будет действовать business as usual (как обычно), если вспыхнет новая война, которая <будет угрожать миру, стабильности и безопасности во всем регионе>, передает ТАСС.

В аналогичном ключе высказалась и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия). <Мы должны направить ясный сигнал Баку>, - написала она на своей странице в социальной сети Твиттер.