Среда, 20 Сентября 2023 15:46

АрмИнфо. Через несколько дней после сегодняшнего решения о прекращении огня Арцаха больше не будет. Об этом на своей странице в Facebook написал тюрколог Варужан Гегамян.

<Меня спрашивают, что будет дальше? Позвольте сказать, что произойдет полное обезлюдивание Арцаха, которого через несколько дней

больше не будет>, - написал политолог. Он добавил, что уже в ближайшее время состоится подписание договора между Армений и Азербайджаном, в котором армянская сторона передаст под юрисдикцию Баку новые территории (анклавы) в Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областях РА. Ереван выполнит и требование Баку об обеспечении коридора в Азербайджан и Турцию через Сюник и Тавуш. Один из них - так называемый <Зангезурский коридор>.

Затем, как отметил тюрколог, последует массовое расселение азербайджанцев и турок (несколько десятков тысяч человек) на территории Республики Армения и обеспечение их прав турецко­азербайджанскими международными гарантиями. Армения пойдет на

сокращение вооруженных сил, закрытие АЭС, изменение системы образования.

Также будут привлекаться к ответственности многочисленные граждане Республики Армения за преступления, совершенные <против территориальной целостности Азербайджана>. <Все это будет гарантировано, если в Армении останется нынешнее правительство, которое является единственным и главным виновником всего этого>, - подчеркнул Гегамян.