Среда, 20 Сентября 2023 15:43

АрмИнфо. Брюссель надеется, что объявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе будет подкреплено на местах. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает The Guardian.

<Государства-члены, а также международные партнеры очень интенсивно занимаются этим вопросом>, - заявил представитель ЕС, отметив, что высокопоставленные дипломаты изучают этот вопрос в Брюсселе, в то время как лидеры также обсуждали его в ООН на этой неделе.

<Мы ожидаем немедленного прекращения боевых действий, а также ожидаем, что Азербайджан прекратит текущие военные действия>, - сказал Стано, добавив, что ЕС очень внимательно следит за ситуацией, и государства-члены будут принимать решения о дальнейших шагах в этом контексте по мере того, как будут развиваться события на местах.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР.