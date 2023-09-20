Среда, 20 Сентября 2023 15:38

АрмИнфо.Для построения новой системы международной безопасности миру необходимо новое глобальное движение за мир. Я считаю, что роль религиозных лидеров здесь будет незаменимой.

Не секрет, что в мире наблюдается рост международной напряжённости и эрозия глобального порядка, сложившегося с момента создания Организации Объединённых Наций. Разобщённые блоки, которых не было со времён холодной войны, стремительно возвращаются. В результате наша планета оказалась перед лицом серьезных угроз, включая новую глобальную гонку вооружений, угрозу применения ядерного оружия и распространение войн всех форматов, включая горячие, гибридные, кибернетические и торговые.

В этой атмосфере напряжённости и нарастающей геополитической турбулентности жизненно необходима разработка новых подходов к укреплению межцивилизационного диалога и доверия.

Дипломатия, безусловно, является ключом к развитию сотрудничества. Казахстан всегда выступал за решение спорных вопросов исключительно за столом переговоров на основе Устава ООН. Наша страна последовательно отстаивает принципы, направленные на достижение прочного мира, безопасности и устойчивого прогресса во всем мире.

Несмотря на все усилия, конфликты остаются повсеместными во многих регионах мира.

Чтобы построить новую систему международной безопасности, миру необходимо новое глобальное движение за мир. Я считаю, что роль религиозных лидеров здесь будет незаменимой. Примерно 85% людей в мире относят себя к той или иной религии, что делает ее значимым фактором нашей жизни. Поэтому религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела. Кроме того, священная ценность человеческой жизни, взаимная поддержка, отказ от разрушительного соперничества и вражды - это принципы, которые разделяют все религии. Поэтому я убеждён, что эти принципы могут лечь в основу новой мировой системы.

Как религиозные лидеры могут способствовать установлению мира во всем мире?

Как это может быть реализовано на практике?

Во-первых, религиозные лидеры могут внести свой вклад в залечивание ран ненависти после продолжительного конфликта. В качестве примера можно привести Сирию. Казахстан приветствует тот факт, что военные действия в этой стране практически прекратились. Мы рады, что способствовали этому, участвуя в мирных переговорах в рамках Астанинского процесса, в рамках которого с 2017 года ведутся переговоры между представителями сирийского правительства, оппозиции, а также Турции, Ирана и России.

Несмотря на то, что горячая фаза конфликта уже позади, разногласия внутри страны остаются. Духовные лидеры могут сыграть важную роль в оздоровлении сирийского общества, используя силу религии.

Во-вторых, человеческая природа противоречива. Провокации и ненависть будут существовать всегда. Недавние акции по сожжению священного Корана в ряде стран Северной Европы являются негативной тенденцией, подрывающей культуру толерантности, взаимоуважения и мирного сосуществования. В этой связи крайне важна целенаправленная работа религиозных лидеров по предотвращению подобных ситуаций и тенденций.

В-третьих, новые технологии радикально меняют все сферы жизни человека. В основном эти изменения происходят в лучшую сторону: улучшается здравоохранение, появляется неограниченное количество информации в Интернете, упрощается общение и передвижение. В то же время мы наблюдаем, как под влиянием цифровых технологий происходит фрагментация и поляризация общества.

В новой цифровой реальности необходимо также воспитывать духовные ценности и нравственные ориентиры. Религия и здесь играет ключевую роль, поскольку в основе всех верований лежат гуманистические идеалы, признание высшей ценности человеческой жизни, стремление к миру и созиданию.

Эти основополагающие принципы должны воплощаться не только в духовной сфере, но и в социально-экономическом развитии стран и международной политике.

Без опоры на гуманистические идеалы и этику стремительная научно-техническая революция может сбить человечество с пути. Мы уже являемся свидетелями подобных дискуссий в связи с появлением всеобщего искусственного интеллекта.

В конечном счёте, моральный авторитет и слово духовных лидеров сегодня крайне важны.

Поэтому я горжусь тем, что уже 20 лет в Казахстане раз в три года проходит Съезд религиозных лидеров. Созданный в 2003 году как прямой ответ на рост межконфессиональных разногласий и экстремизма после теракта 11 сентября в США, Съезд способствует укреплению межконфессионального диалога, объединяя религиозных лидеров.

Он позволил наладить содержательный диалог о путях объединения усилий по укреплению взаимопонимания между представителями различных культур и религиозных общин.

До того, как стать Президентом Казахстана в 2019 году, я имел честь работать руководителем секретариата Съезда.

Я наблюдал, как Съезд пропагандирует толерантность и взаимоуважение в противовес ненависти и экстремизму.

В прошлом году в нашей стране прошёл Седьмой Съезд религиозных лидеров. В нем приняли участие делегации из 50 стран, в том числе представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий. Мне выпала честь приветствовать Папу Римского Франциска − это второй визит главы католической церкви в Казахстан после визита Папы Иоанна Павла II в 2001 году.

За прошедшие два десятилетия Съезд стал площадкой для межцивилизационного диалога на мировом уровне. Я считаю, что он внёс значительный вклад в успех Казахстана в формировании стабильного и гармоничного общества из населения, состоящего из более чем 100 этнических групп и 18 конфессий, которые сегодня живут в мире в нашей стране.

Своей приверженностью религиозной толерантности и соблюдению прав человека Казахстан подаёт пример всему миру, демонстрируя важность межконфессионального диалога для создания более мирного и гармоничного глобального общества.

Сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределённости, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями. Я твёрдо намерен добиваться того, чтобы Казахстан содействовал глобальному диалогу между религиями и народами, в том числе через работу Съезда религиозных лидеров, способствуя тем самым взаимопониманию и уважению в обществе.

Касым-Жомарт Токаев