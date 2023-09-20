Среда, 20 Сентября 2023 15:30

АрмИнфо.Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики премьера страны Никола Пашиняна пока не стоит. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

<Пока нет. Пашинян сделал главное, признал Карабах территорией Азербайджана>, - сказал Слуцкий журналистам на вопрос о возможности исключения Армении из ЕАЭС.

При этом он отметил, что перечеркивать сотрудничество с Арменией рано, поскольку Пашинян - это не вся Армения.

Отметим, что накануне Азербайджан под предлогом антитеррористической операции предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщает о более 100 погибших, в том числе и мирных жителей, 7000 были эвакуированы. Сегодня Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Премьер Армении переложил всю ответственность за происходящее на РФ.