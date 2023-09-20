Среда, 20 Сентября 2023 15:21

АрмИнфо.19 сентября 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «С5+1».

Этот саммит стал хорошей возможностью для обсуждения комплекса вопросов, в том числе, связанных с региональной безопасностью, торговлей и взаимосвязанностью, изменением климата и продолжающимися реформами с целью улучшения управления и верховенства закона.

При выстраивании международных отношений Туркменское государство исходит из важности учёта интересов всех сторон, на основе доброй воли, равноправия, обмена передовым опытом и позитивными идеями. Такой подход, не только полностью отвечает целям и Уставу ООН, но и способствуют установлению прочных межгосударственных контактов, обоюдного понимания и доверия, в том числе, со странами-соседями по региону и с Соединёнными Штатами Америки.

Как известно, Туркменистан успешно сотрудничает с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, как по линии крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, так и в рамках дипломатической платформы «C5+1».

С момента создания в 2015 году, данный механизм зарекомендовал себя в качестве эффективной региональной площадки для наращивания экономического сотрудничества, поддержания безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии. Вместе с тем, за эти годы диалог «США - страны ЦА» расширен посредством взаимодействия на уровне министров, встреч экспертов и деятельности тематических рабочих групп по экономике, энергетике и окружающей среде и безопасности.

В 2022 году был учрежден Секретариат «С5+1» для установления официальных процедур, определения и продвижения общих приоритетов, координации коммуникаций между участвующими правительствами и планирования министерских встреч высокого уровня и других мероприятий. В настоящее время «С5+1» продолжает совместную работу по укреплению безопасности, стабильности и процветания Центральноазиатского региона.