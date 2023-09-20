Среда, 20 Сентября 2023 15:09

АрмИнфо.Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны РФ.

<При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом>, - сказали в ведомстве, добавив, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции.

<Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей.

Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха.

Обсуждается недопущение кровопролитие, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента>, - подытожили в ведомстве.