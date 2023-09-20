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АрмИнфо.Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий, сообщило Минобороны РФ.
<При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом>, - сказали в ведомстве, добавив, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях продолжает выполнять свои функции.
<Оказывается вся возможная помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей.
Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха.
Обсуждается недопущение кровопролитие, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента>, - подытожили в ведомстве.
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|В Ереване группа студентов перекрыла центральные улицы, ведущие к зданию правительства РА
|Азербайджан идет на откровенный подлог и хитрость с целью одурачивания мирового сообщества - аналитик
|Генсек Франкофонии осудил операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Дуня Миятович вновь выразила готовность поехать в Арцах для содействия в обеспечении прав арцахцев
|Лариса Алавердян: На протяжении 5 лет власти неуклонно перед нашими глазами обслуживали азербайджано-турецкую геноцидальную политику
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Иран прекратил полеты в Армению и Азербайджан на фоне эскалации в зоне карабахского конфликта
|Иран обеспокоен сложившейся в Нагорном Карабахе ситуацией - замминистра юстиции ИРИ
|В арцахской трагедии большую роль сыграла управляемая масса, которую премьер умело использовал - политолог
|Депутат Бундестага призвал власти Германии ввести санкции против Азербайджана
|Через несколько дней Арцаха больше не будет - политолог
|Петер Стано: ЕС внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
|Слуцкий: Вопрос об исключении Армении из ЕАЭС на фоне риторики Пашиняна пока не стоит
|Путин о ситуации в Арцахе: Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения
|Президент Tуркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «C5+1»
|Реализация договоренностей по Нагорному Карабаху будет осуществлена в координации с российскими миротворцами - МО РФ
|Самый важный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалoсь миротворцами РФ - Пашинян
|В Кремле прокомментировали последние процессы вокруг Арцаха
|Артак Бегларян предупредил о рисках массовых убийств в Арцахе
|СК Армении возбудил уголовные дела по признакам геноцида в отношении населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана
|Роберт Кочарян назвал дешевой подделкой распространенную в ряде телеграм-каналов запись его разговора с президентом РФ
|Сати Спивакова: То, что происходит в Арцахе - кошмар наяву
|Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и поиску мирных решений ради блага людей
|Айк Ханумян: Самвел Бабаян готов принять власть в Арцахе и повести переговоры с Азербайджаном
|Жители Степанакерта направились к месту дислокации РМК: российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей из наиболее опасных районов
|Действующий председатель ОБСЕ вновь призвал прекратить кровопролитие в Арцахе
|В результате столкновений у здания правительства в Ереване 36 пострадавших
|Омбудсмен Армении призывает международных акторов принять немедленные меры для прекращения массовых преступлений в Арцахе
|Арцах пал: При посредничестве командования РМК была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября
|Настоятель храма в Арцахе получил ранение при агрессии ВС Азербайджана
|Томас де Ваал: это ужасный день для западной дипломатии, для миротворцев и, в первую очередь, для народа Карабаха
|Армяне Лос-Анджелеса требуют отставки Никола Пашиняна
|Ашхабад готов принять у себя форум ООН по продовольственной безопасности
|Институт Лемкина: армяне столкнулись с проблемой геноцида со стороны Азербайджана
|Глава МИД Армении рассказал действующему председателю ОБСЕ, коллегам из Ирана и Италии об агрессии Азербайджана против Арцаха
|Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией в Нагорном Карабахе в результате военной интервенции Азербайджана
|Президент Арцаха назвал неадекватной реакцию международного сообщества на азербайджанскую агрессию
|Геноцидная армия Алиева несет куда большие потери, чем Армия обороны Арцаха - Артак Бегларян
|Оппозиционер призвал народ Армении к общенациональной забастовке и анонсировал проведение большого митинга
|Итальянские сенаторы осудили агрессию Азербайджана против Арцаха
|Армения проинформировала Международный суд ООН о последствиях широкомасштабной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении призывает госорганы не применять несоразмерную силу против митингующих
|Минздрав Арцаха: состояние здоровья троих детей, получивших ранение в результате вражеской агрессии, тяжелое
|Лидеры и представители ряда государств, в том числе Франции, Германии, Аргентины призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Арцахе
|Армения обратилась в ЕСПЧ с призывом остановить Азербайджан
|СК Армении возбудил ряд дел за публичные призывы к насилию в соцсети: Сообщается о порче имущества правительственного здания
|В Арцахе растет количество погибших и раненых в результате вражеской агрессии
|Иран выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
|В МИД России призвали остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе
|Блинкен призвал Алиева прекратить агрессию против Арцаха
|Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе
|АО НКР: Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью
|Маски сброшены, все акторы карабахской трагедии показали истинное лицо - Левон Арзанов
|«Если есть желание защитить - защищают, а если не хотят - могут найти тысячу причин», - глава Совбеза Армении
|В результате столкновений у здания правительства Армении пострадали 34 человека
|Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погиб мэр г.Мартуни
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