Среда, 20 Сентября 2023 15:08

АрмИнфо. <Немногим ранее из информационных ресурсов Нагорного Карабаха узнали, что власти НК приняли предложение командования РМК о прекращении огня с полудня. Мы ознакомились с текстом заявления. Республика Армения не принимала участие в его разработке и не являлась стороной обсуждений>, - заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе фейсбуковского прямого эфира.

Он обратил внимание на тот факт, что в тексте говорится о том, что достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из Нагорного Карабаха.

<Этот факт для нас не совсем понятен в условиях, когда мы неоднократно говорили, что с августа 2021 года Армения не имеет армии в НК. Но, в любом случае, данное заявление Нагорного Карабаха и его принятие властями НК принимаем к сведению>, - сказал он.

Следующая проблема, как указал Пашинян, касается безопасности населения Нагорного Карабаха. По логике, если РМК выступили с данным предложением, это предполагаем, что взяли на себя обязательство по полной и безоговорочной защите армян НК, а что означает обеспечение прав армян жить достойно и безопасно в своих домах, на своей земле, пояснил он. При этом, как заметил премьер, роль гаранта прав армян Нагорного Карабаха была возложена на РМК еще трехсторонним заявлением 2020 года.

<Мы надеемся, что делая такой шаг, российские миротворцы полностью выполнят свои обязательства, в связи с чем ранее у нас были оговорки>, - отметил Пашинян.

По мнению премьера, упоминание об РА, в документе, <по сути, не имеющем отношение к РА>, оправдывает его подход, озвученный накануне, о том, что одним из целей агрессии против Нагорного Карабаха было вовлечение Армении в военные действия. <Если бы было возможно вовлечь Армению в войну, то глубинной целью данного действия была бы независимость и суверенитет РА>, - указал он.

По последним данным, полученным из НК, интенсивность военных действий резко спала, отметил Пашинян. <Не могу сказать, что она нулевая, но резко снизилась. Мы надеемся что военная эскалация не продолжится. Мы продолжим следить за события и, если будет что сказать дополнительно

- поделимся с вами>, - заявил он, еще раз подчеркнув, что самый главный вопрос, чтобы право армян на проживание в собственных домах полноценно обеспечивалась миротворцами РФ. Ереван, возможно, обменяется мнениями также с международными партнерами по этой ситуации, заключил Никол Пашинян.