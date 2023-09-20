Среда, 20 Сентября 2023 15:07

АрмИнфо. Москва ожидает согласования сроков телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

При этом он подчеркнул, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым контакты не готовятся, но состоятся при необходимости.

<Мы ожидаем согласования сроков телефонного разговора президента Путина и премьера Пашиняна. Как только этот разговор состоится, мы вас будем информировать>, - отметил Песков.

Вместе с тем касаясь текущей ситуации в НКР, он отметил, что российские военные в Карабахе не занимаются словесной схоластикой, а выполняют реальные дела, помогают эвакуировать мирное население.

<Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе. Потому что наши военные - они не занимаются такой, знаете, словесной схоластикой. Они делают конкретные дела, выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население - прежде всего детей - из опасных зон, эта работа продолжается и днем, и ночью>, - сказал Песков.

Комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха, он отметил: <Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными>, - сказал Песков.