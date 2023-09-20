Среда, 20 Сентября 2023 13:19

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян назвал дешевой подделкой распространенную в ряде телеграм-каналов, аффилированных с властями РА, запись его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

<Это грязная и дешевая подделка с использованием технологии нейросетей. Мой последний телефонный разговор с Путиным был в апреле 21 года, в ходе моего визита в Москву и темой разговора была ситуация в Арцахе. Очевидно, что появление этой подделки именно сейчас, связанно с трагическими событиями в Арцахе и попыткой нейтрализовать меня в предстоящих политических процессах>, - отметил Кочарян.

Отметим, что в записи Кочарян просит Путина обеспечить его плавный выход из сложившейся ситуации, ввиду того, что он был вынужден вернуться в политику после бархатной революции 2018 года на фоне противостояния с действующими властями РА.