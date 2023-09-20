Среда, 20 Сентября 2023 13:09

АрмИнфо.Лидер арцахской партии <Единая Родина>, бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян готов принять власть и повести переговоры с Азербайджаном. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр территориального управления и инфраструктур Арцаха Айк Ханумян.

"Вчера я лично связался с президентом Арцха Самвелом Шахраманяном и передал, что в этот трудный момент Самвел Бабаян готов взять на себя всю ответственность, взять власть и повести переговоры с Азербайджаном. Шахраманян пообещал встретиться с Бабаяном и обсудить это предложение, однако, вероятно, под давлением экс-президентов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, он не пошел на этот шаг, заявив, что они ведут переговоры с Баку о прекращении огня через русских>, - написал экс- министр.

Он добавил, что аналогичное предложение было передано и через Араика Арутюняна, но тщетно. "Очевидно, что этот букет президентов полностью сдает Арцах", - заявил Ханумян.