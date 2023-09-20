Среда, 20 Сентября 2023 13:09

АрмИнфо. Из-за панических настроений среди населения некоторые семьи по собственной инициативе направились в аэропорт, где дислоцируются российские миротворцы в Арцахе, ожидая поддержки РМК для эвакуации. Об этом сообщает мэрия Степанакерта.

<На данный момент нет необходимости в передвижении, призываем соблюдать правила безопасности и оставаться в убежищах. В случае необходимости в эвакуации мэрия Степанакерта предоставит дополнительную информацию>, - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно МО РФ, российский миротворческий контингент эвакуировал более 2 тыс. мирных жителей (1049 из них - дети) из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха. Отмечается, что все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. При необходимости пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.