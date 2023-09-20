Среда, 20 Сентября 2023 13:08

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи вновь призвал прекратить кровопролитие в Арцахе.

Так, в своем микроблоге в Твиттер он написал, что в Нью-Йорке провел отдельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

<Я подчеркнул, что конструктивный и инклюзивный диалог - единственный путь к прочному миру. Гуманитарные потребности местного населения должны преобладать, а военные действия должны быть немедленно прекращены>, - отметил Османи.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 32 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек.