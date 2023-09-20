Среда, 20 Сентября 2023 13:07

АрмИнфо.Согласно информации, зарегистрированной в Аппарате защитника прав человека Армении, в результате обстрелов в Арцахе на данный момент есть 32 жертвы, более 200 раненых, в том числе 7 погибших (2 ребенка) и 35 раненых (13 детей) среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Анаит Манасян.

Она сообщила, что в результате азербайджанской агрессии были повреждены здания, дома, припаркованные во дворах автомобили. Ранним утром 20 сентября ВС Азербайджана обстреляли машину скорой помощи Степанакерта, направлявшуюся в Мартакертский район для перевозки тел 8 человек, погибших в результате нападения Азербайджана.

По информации, распространенной из открытых источников, ВС Азербайджана также открыли огонь по автомобилям российских миротворцев, когда последние пытались эвакуировать женщин и детей из Нагорного Карабаха через Лачинский коридор, через мост Хакари. <Эти факты подтверждают, что вооруженные силы Азербайджана стремятся завершить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха>,

- отметила Манасян.

Омбудсмен сообщила, что был проведен мониторинг азербайджанской прессы и социальных сетей, в результате чего было зафиксировано большое количество постов пользователей социальных сетей, направленных против армянского населения Нагорного Карабаха по признаку этнического происхождения, пропагандирующих и оправдывающих ненависть и насилие. <Подобное отношение азербайджанского общества является следствием и доказательством антиармянской политики властей Азербайджана>, - заявила она.

Правозащитник подчеркнула, что агрессия Азербайджана грубо нарушает принципы международного права и международного гуманитарного права.

Манасян призвала международные организации и акторов, обладающих мандатом по защите прав человека, дать адекватную оценку действиям

Азербайджана и принять немедленные меры для прекращения массовых преступлений.