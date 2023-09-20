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АрмИнфо.У здания Консульства Армении в Лос- Анджелесе (в Глендейле) проходит акция представителей армянской диаспоры с требованием отставки действующего правительства Армении во главе с Николом Пашиняном.
Подобная реакция армян Лос-Анджелеса была спровоцирована вчерашним заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Армению пытаются вовлечь в войну. <Дорогие соотечественники, это с каких пор Армению пытаются вовлечь в войну, когда мы говорим об Арцахе? Арцах - это часть Родины. Население Арцаха - это то же население, что и в Ереване и других областях Армении, и в Диаспоре>, - сказал один из участников акции Давид Мнацаканян. Митингующие отмечают, что Армения должна все свои ресурсы, ВС, оружие направить на защиту Арцаха.
По их словам, подобные акции проходят и в других штатах Америки
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|Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Арцахе
|АО НКР: Бои вдоль линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью
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|«Если есть желание защитить - защищают, а если не хотят - могут найти тысячу причин», - глава Совбеза Армении
|В результате столкновений у здания правительства Армении пострадали 34 человека
|Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Погиб мэр г.Мартуни
|Константин Затулин: Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву
|Эрдоган с трибуны ООН поддержал агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
|Минздрав Арцаха сообщает о 128 раненных
|Андраник Теванян: Вопрос безопасности Армении и Арцаха можно решить лишь сменой власти
|МИД Кипра: Азербайджан должен немедленно пойти на деэскалацию
|Напряжение на Площади Республики возрастает: Полиция применяет светошумовые гранаты для разгона митингующих
|Омбудсмен Арцаха сообщает об эвакуации мирного населения из 6 сел Арцаха
|В МИД Армении состоялась встреча с главами аккредитованных в Армении димиссий и представителями международных структур в связи с ситуацией в Арцахе
|Рубен Варданян призвал мир ввести санкции против Азербайджана, а Армению - признать независимость Арцаха
|В результате азербайджанской агрессии в Арцахе 3 из 9 раненных детей находятся в тяжелом состоянии
|Жители села Ехцаох окружены ВС Азербайджана
|Азербайджан подрывает усилия по установлению прочного мира - Лансбергис
|В Нагорном Карабахе бои продолжаются по всей линии соприкосновения - АО
|Артак Бегларян: ВС Азербайджана нанесли авиаудар в районе Мартакерта и по селам Аскеранского района
|Глава МИД Германии: Азербайджан должен немедленно прекратить обстрелы и вернуться за стол переговоров
|ЕП призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
|Фонд Татоян: <Гуманитарный коридор> объявленный минобороны Азербайджана будет использован для похищения людей
|Канцлер ФРГ: военные действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены
|В медцентре Арцаха находятся 80 раненных, из коих 15 - гражданские лица
|Андраник Теванян присоединяется к митингующим у здания правительства с конкретными предложениями и дорожной картой
|Российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие - Картаполов
|МИД Австрии призвал Азербайджан прекратить военные действия
|Песков: Путин успел получить от Пашиняна письмо по Нагорному Карабаху
|Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Арцаха и не исключили встречи на высшем уровне между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы
|У здания правительства, офиса ООН и российского посольства проходят акции протеста в связи с началом военных действий в Арцахе
|Депутат НС РА: Никол Пашинян должен публично отказаться от намерения признать Арцах частью территории Азербайджана
|Арарат Мирзоян представителю госдепа США: Необходимо предпринять однозначные конкретные шаги для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Интенсивность огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана значительно снизилась - АО
|В МИД Армении отреагировали на призыв Москвы на фоне эскалации ситуации вокруг Арцаха, из-за действий Азербайджана
|Дмитрий Медведев предложил отгадать, какая судьба ждет Никола Пашиня на фоне последних процессов вокруг Арцаха
|Шойгу прибыл на переговоры в Иран
|Против лидера партии <Альянс> возбуждено уголовное дело
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