Среда, 20 Сентября 2023 11:50

АрмИнфо.У здания Консульства Армении в Лос- Анджелесе (в Глендейле) проходит акция представителей армянской диаспоры с требованием отставки действующего правительства Армении во главе с Николом Пашиняном.

Подобная реакция армян Лос-Анджелеса была спровоцирована вчерашним заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Армению пытаются вовлечь в войну. <Дорогие соотечественники, это с каких пор Армению пытаются вовлечь в войну, когда мы говорим об Арцахе? Арцах - это часть Родины. Население Арцаха - это то же население, что и в Ереване и других областях Армении, и в Диаспоре>, - сказал один из участников акции Давид Мнацаканян. Митингующие отмечают, что Армения должна все свои ресурсы, ВС, оружие направить на защиту Арцаха.

По их словам, подобные акции проходят и в других штатах Америки