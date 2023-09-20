Среда, 20 Сентября 2023 11:42

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил созвать крупный международный форум по продовольственной безопасности.

Президент Туркменистана подчеркнул, что пандемия COVID-19 и другие неблагоприятные факторы обнажили уязвимость именно тех государств, где эта проблема не решена, где население не получает полноценного питания.

По мнению Сердара Бердымухамедова, необходимы единство, принципиальность и решительность при рассмотрении вопросов, связанных с доступом государств и регионов к продовольственным ресурсам, а также прорывные решения и новые подходы, преодолевающие политические, идеологические, конъюнктурные барьеры.

«Исходя из этого, Туркменистан выходит с инициативой созыва под эгидой ООН, в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, крупного международного форума по продовольственной безопасности», – цитирует заявление глава государства TDH.

Сердар Бердымухамедов выразил готовность предоставить условия для проведения такого мероприятия в столице Туркменистана.