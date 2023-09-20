Среда, 20 Сентября 2023 11:41

АрмИнфо. Институт по предотвращению геноцидов им Лемкина подал сигнал SOS в отношении армян Арцаха, которые в настоящее время подвергаются нападению со стороны геноцидного режима президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Жители Арцаха теперь сталкиваются не только с голодом и чрезвычайными медицинскими ситуациями после 9-месячной осады со стороны Азербайджана, но и со смертью от авиаударов, ударов беспилотников и массовых обстрелов гражданских районов. Военное нападение Азербайджана произошло всего через день после того, как Азербайджан, наконец, был вынужден пропустить в анклав груз первой партии гуманитарной помощи", - говорится в заявлении организации, размещенном на странице института.

Согласно заявлению, в данный момент крайне важно, чтобы влиятельные лидеры и государства выступили против Азербайджана и ясно продемонстрировали, что любая дальнейшая агрессия против армян недопустима и будет встречена всеми доступными вариантами в рамках инструментов по предотвращению геноцида. "Невыполнение этого требования приведет к тому, что эти лидеры и государства будут нести ответственность за соучастие в геноциде. Неспособность противостоять Азербайджану приведет не только к полному уничтожению армян Арцаха, но и к более широкой войне в регионе, поскольку Азербайджан и его союзник Турция преследуют территориальные амбиции в южной Армении и в северном Иране", - отмечается в заявлении.

У экспертов по предотвращению геноцида в Институте Лемкина, а также в Genocide Watch, Международной ассоциации исследователей геноцида, а также среди экспертов по правовым вопросам, таких как бывший главный прокурор МУС Луис Морено Окампо нет сомнений в том, что армяне столкнулись с проблемой геноцида со стороны Азербайджана. "Мы выражаем нашу искреннюю солидарность с народом Арцаха, жизни которых имеют значение и должны быть защищены", - подчеркивается в заявлении.