Среда, 20 Сентября 2023 11:40

АрмИнфо. Канада серьезно обеспокоена военной эскалацией и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате военной интервенции Азербайджана. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Мелани Жюли.

При этом она подчеркнула, что Канада призывает к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, чтобы избежать дальнейших гуманитарных последствий.

<Мы призываем правительство Азербайджана воздерживаться от любых действий и деятельности, которые представляют угрозу безопасности и благополучию гражданского населения Нагорного Карабаха, и проявить добрую волю в содействии восстановлению гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для доставки продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости, в том числе по Кашатагскому (Лачинскому) коридору.

Канада поддерживает политическое решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также продолжение диалога между сторонами в целях содействия мерам укрепления доверия и продвигает принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения при разрешении конфликта.

Канада продолжит работать со своими партнерами, чтобы смягчить последствия этой неоправданной военной акции для гражданского населения, которое уже пострадало от многомесячной незаконной блокады, и найти устойчивое урегулирование этого конфликта путем переговоров>, - говорится в заявлении главы МИД Канады. Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек.