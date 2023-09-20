Среда, 20 Сентября 2023 11:39

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян созвал расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате развязанной Азербайджаном войны против Арцаха, возможные развития событий и шаги, предпринятые Республикой Арцах в этом контексте.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, глава государства отметил, что реакция международных акторов на создавшуюся в Арцахе ситуацию и ее преодоление не является адекватной и не предпринимается никаких практических шагов, на основании которых Арцах будет вынужден предпринять соответствующие шаги, с главной целью обеспечения физическая безопасность населения как приоритет.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек