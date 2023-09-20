Среда, 20 Сентября 2023 11:38

АрмИнфо.Геноцидный режим Ильхама Алиева продолжает осуществлять против осажденного, истощенного и маленького народа широкомасштабные нападения, используя при этом все виды вооружений, имеющееся в его арсенале. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник государственного министра Арцаха Артак Бегларян.

"К сожалению, у нас десятки жертв и более 200 раненых, и это число продолжает расти. <С другой стороны, важно подчеркнуть, что геноцидная армия Азербайджана также несет большие потери, причем, куда большие, чем мы, потому что наши героические ребята яростно сопротивляются геноцидной армии, защищая свою Родину, семью и достоинство", - отметил Артак Бегларян

Он заметил, что режим Алиева не заботят жизни не только армян, но и самих азербайджанцев, и именно поэтому он регулярно бросает своих соотечественников в мясорубку. "Ведь не зря в азербайджанском обществе растет требование отправить детей азербайджанских чиновников на поле боя, после чего они не посмеют играть человеческими жизнями",

- подчеркнул экс-советник.