Среда, 20 Сентября 2023 11:38

АрмИнфо. Лидер оппозиционного блока <Мать Армения>, бывший депутат Национального Собрания РА Андраник Теванян анонсировал проведение общенациональной забастовки и большого митинга в центре Еревана.

В своем видео-обращении он отметил, что ситуация в Арцахе продолжает оставаться крайне тяжелой. Между тем, именно там, в Арцахе решается судьба Армении. "В этой ситуации имеется только одна возможность повлиять на ситуацию в обоих армянских республиках. Премьер-министр РА Никол Пашинян официально и уже давно умыл руки от Арцаха, отказавшись от него. И сегодня то, что мы видим, является результатом его политики. Единственным вариантом, которым появится возможность защитить Арцах, и стать хозяевами Армении, является реализация процесса смены власти в стране и формирование нового правительства, которое сможет организовать оборону Арцаха", - подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что будущее Армении и Арцаха - в руках армянского народа. "Нам всем необходимо встать на ноги, несмотря на наличие многочисленных разногласий, чтобы защитить безопасность нашей страны и наших детей. Залогом успеха должны стать единство народа и наша готовность сделать это. Арцах стоит перед угрозой своего падения, и если мы не сможем его защитить, следующим станет Сюник, после чего весь Севанский регион, и в конце концов, Ереван. Бомбардировкам сегодня подвергается столица Арцаха - Степанакерт, а завтра может стать Ереван", - подчеркнул Теванян.

Он добавил, что народ в едином порыве, как в столице, так и в регионах должен встать на ноги. Необходимо организовать общенациональную забастовку, которая не должна распространяться на объекты жизненно важного значения - аптеки, больницы и ряд других объектов, но работники остальных сфер должны сказать свое слово", - сказал лидер блока, призвав граждан собраться сегодня в 19.00 на площади Республики и единым фронтом заставить Пашиняна уйти в отставку. "Пока он у власти, у Армении нет шансов сохраниться как государствe и защититься. Очевидно, что в результате политики Пашиняна мы остались одни перед Турцией и Азербайджаном", - констатировал Теванян.