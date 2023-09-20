Среда, 20 Сентября 2023 11:37

АрмИнфо.Итальянские сенаторы Рафаэле Сперанзон, Пьер Фердинандо Каццини и Иван Скальфаротто осудили агрессию Азербайджана против Арцаха.

Так, вице-президент фракции <Братья Италии> (Fratelli d'Italia) в Сенате Рафаэле Сперанзон выразил обеспокоенность тем, что происходит в Нагорном Карабахе. <Я выражаю свою солидарность с гражданским населением, пострадавшим от этой новой волны насилия, вспыхнувшей в эти последние несколько часов. Я также выражаю свою озабоченность судьбой армянского народа этого региона, с которым нас связывает многовековая дружба. Необходимо всеми силами избегать того, чтобы кризис продолжал становиться причиной жертв>.

В свою очередь Пьер Фердинандо Каццини заявил: <Мы очень обеспокоены массированной атакой на Нагорный Карабах, которая уже повлекла за собой несколько жертв, в том числе детей. В то время как международное сообщество уже несколько месяцев призывает к немедленному открытию Лачинского коридора и предлагает механизм диалога между Степанакертом и Баку, последний начинает атаку на население, уже истощенное 9-месячной блокадой. Мы призываем к немедленному прекращению огня, открытию Лачинского коридора и возобновлению переговоров>.

А Ивана Скальфаротто обратила внимание, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе становится все более сложной. <Международному

сообществу необходимо разобраться с этим кризисом. Антонио Таяни (глава МИД Италии - ред.) должен обязать итальянское правительство заняться этим вопросом>.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Официальный Баку заявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера", утверждая, что наносит удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

По данным омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна, около 7 тыс. человек эвакуированы из 16 общин, подвергшихся агрессии со стороны азербайджанских ВС. В частности, это жители Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов. По его же данным, по состоянию на 22:30, в результате продолжающейся полномасштабной террористической атаки Азербайджана на Нагорный Карабах насчитывается 27 жертв, среди которых 7 мирных жителя. Число раненых превышает 200 человек