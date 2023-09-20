Среда, 20 Сентября 2023 10:35

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян призывает компетентные государственные органы обеспечить безопасность участников митингов и не применять несоразмерную силу. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Защитник прав человека подчеркивает, что применение физической силы или специальных мер может иметь место только при наличии оснований, предусмотренных законом, строго в соответствии с конкретной ситуацией.

Манасян призывает участников митинга проявлять сдержанность, обеспечивая мирный характер митинга.

<Сообщаем, что сотрудники офиса работают в экстренном режиме, проводя мониторинг и исследования. В настоящий момент на месте

находятся представители Омбудсмена, группа быстрого реагирования, которые посетили медицинские учреждения, где находятся раненые в результате столкновений митингующих с правоохранительными органами>,

- отмечается в сообщении.

Напомним, что накануне перед зданием правительства РА прошел многочисленный митинг, участники которого требовали признания Республики Арцах, звучали и призывы к смене власти в стране. По предварительным данным Министерства здравоохранения РА, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц. 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны. 16 раненых продолжают получать помощь, один прооперирован.