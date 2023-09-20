Среда, 20 Сентября 2023 10:34

АрмИнфо.В результате широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, в настоящее время в ЗАО <Республиканский медицинский центр> находятся 128 раненых. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцаха.

В частности, как отмечает источник, в медицинском центре "Аревик" находятся 12 детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время их оперируют.

По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы на 20:00, число жертв составляет 25 человек, из них двое гражданские лица.

В то же время Минздрав опроверг распространенные в сети сообщения о гибели в Аскеранском районе матери и ее четверых детей.